Pablo Guede: "La Noche Alba nos sirvió mucho para probar alternativas"

Ayer Colo Colo le ganó 3-1 a Alianza de Lima y destacó el regreso de Rivero. "Es una alegría para todos. Está muchísimo mejor de lo que esperamos y me pone feliz", dijo el DT sobre el uruguayo.

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, valoró este miércoles la disputa de la ‘Noche Alba’ frente a Alianza Lima al aprovechar el duelo para probar “varias alternativas” y destacó además el regreso de Octavio Rivero tras superar una lesión en la rodilla.

A la hora de analizar el triunfo por 3-1 sobre el cuadro peruano en el Estadio Monumental, el estratega de origen argentino indicó que “probé varias alternativas. Baeza libre, Carmona solo, Campos por derecha... Esto nos sirve mucho. Queríamos ver la presión. Hoy los dos grupos lo hicieron muy bien".

"Teníamos pensado hacer una presión constante durante el primer tiempo y contra 10 no era lo mismo, tratamos de que no sucediera la expulsión pero no se pudo", apuntó sobre la roja que recibió el jugador peruano Gabriel Leyes a los 17 minutos.

Consultado por el buen retorno del uruguayo Rivero, que ingresó a los 75’ y anotó el tercer y último tanto albo sobre el final del encuentro, el técnico del ‘Cacique’ señaló que "es una alegría para todos. Está muchísimo mejor de lo que esperamos y me pone feliz".

Respecto a la ausencia del volante Oscar Opazo ante Palestino, debido a la expulsión sufrida ante Audax Italiano el pasado domingo, Guede evitó dramatizar. "No me complica no tener al 'Torta' por el nivel que tienen sus compañeros. Sabemos que el 'Torta' es un jugador importante para el equipo, pero hay que saber cómo reemplazarlo", sentenció.