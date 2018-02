Von Appen está 30 en Pyeongchang-2018 y lidera a los sudamericanos

El esquiador chileno Henrik von Appen está en el puesto número 30 enlos Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, Corea del Sur, siendo su mejor registro olímpico.

No sólo eso: el chileno lidera la presentación de los sudamericanos en la cita mundial.

Von Appen finalizó su participación en el Súper Gigante con 1:27.57 y superó el lugar 32° que obtuvo en Sochi 2014.

“Fue un gran desempeño, un Top 30 que siempre he estado anhelando y por fin logré conseguir. No fue la bajada perfecta, se puede seguir mejorando, pero también a veces se me olvida que competí lesionado. Me sentía tan bien esquiando que se me olvidó un poco. Hay que hacer un análisis y entender la situación general: llevaba 40 días sin esquiar y eso cuesta mucho, la falta de entrenamiento. Pero creo que fueron unos Juegos Olímpicos redondos. Rompí mi propia marca de Sochi, así que estoy muy contento”, dijo el deportista al sitio del Comitpe Olímpico de Chile, donde agregó que aprendió mucho en estos JJ.OO y que "sí o sí salí mejor persona, mejor atleta. Espero que estos Juegos sean un punto de inflexión para el trabajo de los próximos cuatro años y de una vez por todas apuntar a una medalla".En tanto, el chileno Yonathan Fernández, quedó en la ubicación 102 en los 15 kilómetros Free del Esquí Cross Country.