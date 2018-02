'Chapa' Fuenzalida: "Lo único que pensamos es en un resultado positivo"

José Pedro Fuenzalida, lateral derecho en el esquema de Beñat San José en Universidad Católica, anticipó este viernes lo que será la dura visita cruzada a Everton de Viña del Mar en pleito por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2018.

El elenco de la franja buscará alcanzar el mediodía del sábado su tercer triunfo en línea y seguir al frente de la clasificación, que hoy lo comparte con Colo Colo con seis unidades.

De cara al choque en el Estadio Sausalito, el ‘Chapa’ declaró que Everton “es un equipo difícil, que viene de ganar la semana anterior en la cancha de Rancagua, que es una cancha difícil. Creo que va a ser un partido interesante, pero nosotros también hemos ganado nuestros dos primeros partidos y lo único que pensamos es en un resultado positivo”.

Respecto a cómo buscarán afrontar el choque con los ‘ruleteros’, Fuenzalida indicó que “por parte de Everton, es un equipo que presiona arriba, tiene jugadores muy rápidos y de muy buen pie, por ende la intención de ellos va a ser quitarnos rápido la pelota y poder adueñarse del partido lo más cerca a nuestro arco. Por nuestra parte, tendremos que intentar salir de esa presión y obviamente buscar los espacios que puedan dejar ellos al momento de ir a presionar arriba. Yo creo que va a ser un partido bien intenso”.

Además, el bicampeón de América con la ‘Roja’ espera ante la escuadra de Pablo ‘Vitamina’ Sanchez “ir mejorando lo que hemos venido haciendo. Hemos tenido mucha posesión en los partidos anteriores, pero nos ha costado concretar en las situaciones que tuvimos y ahora con las experiencias de los dos partidos anteriores, tenemos que sumar las cosas buenas que hicimos, aprender de las cosas que nos equivocamos, que tengamos mayor posesión y eso nos permita llegar con mayor claridad al arco rival”.

Por último, el ex Colo Colo se refirió a su nueva posición en el esquema cruzado, como lateral por derecha. “Me he estado acostumbrando a medida en que pasan los minutos, y me siento cómodo. Es una posición que me gusta mucho, llego con un poco más de libertad. En el lado izquierdo tenemos jugadores de calidad en el ataque que hacen también el trabajo más simple”, dijo.

“El hecho de tener a Diego (Buonanotte) por derecha que tiene un muy buen manejo de la pelota, en su momento a David Henríquez que son jugadores peligrosos y generan preocupación al lateral del equipo contrario, te permiten llegar con mayor claridad”, sentenció.