Jorge Valdivia tras la derrota contra Palestino: "El error del segundo gol fue mío"

Colo Colo perdió 2-1 contra Palestino en el Estadio Nacional y Jorge Valdivia asumió el segundo gol árabe como error propio luego de la "chambonada" de Agustín Orión.

"El error es mío por no presionar cuando tenía que presionar. Independiente de lo que dices no tenemos por qué llegar a quien haya cometido el error, son cosas que pasan. En desgracias como lesiones todos nos apoyamos, esto es fútbol. Nadie dentro del camarín crucificó a nadie, no es como nos manejamos adentro", explicó.

Además, agregó que "estoy muy triste por el resultado y con sensaciones raras. A ratos jugamos bien, a ratos no fuimos claros con la pelota. Yo antes que todos".

Sobre el encuentro explicó que "terminamos perdiendo un partido que se decide por algo puntual. Habíamos empatado, estábamos cómodos, pero no se dio. El primer tiempo Palestino estuvo bien. Ahora tenemos que seguir mejorando en la semana".