Montillo denunció discriminación en escuelas en Argentina: "Tengo un hijo con síndrome de down no una bomba nuclear"

14:53 Mediocampista escribió en redes sociales que "nunca pensé que en mi propio país iba a ser tan difícil anotar a mi hijo en una escuela". "Hay vacantes hasta que les informamos 'tiene down'".

A través de su cuenta de Twitter, el actual jugador de Tigres (Argentina), dijo que "nunca pensé que en mi propio país iba a ser tan difícil anotar a mi hijo en una escuela. Tengo un hijo con síndrome de down, no una bomba nuclear", dijo Montillo.









La "Ardilla" agregó que "es de no creer, hay vacantes hasta que les informamos 'tiene down'. Ah no hay más vacantes, muy triste".

El volante argentino Walter Montillo, ex jugador de la Universidad de Chile, denunció por medio de su cuenta de Twitter, que escuelas en su país han discriminado a su hijo Santino, quien tiene síndrome de down.