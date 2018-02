Christian Vilches entrenó sin mayores problemas y estaría ante Deportes Temuco

Christian Vilches, defensor de Universidad de Chile, reconoció estar con algunas molestias producto de la vacuna contra la fiebre amarilla, pero aseguró que no tendría problemas para llegar el domingo al duelo con Deportes Temuco.

El ‘Quily’ debió abandonar el martes los trabajos del cuadro azul con miras al duelo del fin de semana frente al ‘Pije’, en el ‘Germán Becker’, debido a un cuadro febril.

No obstante, el zaguero de 34 años entrenó en la presente jornada sin mayores problemas y podría ser considerado por Ángel Guillermo Hoyos para el duelo por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2018.

"Hoy (estoy) con un poco de malestar, pero en realidad uno no se puede dar la libertad de estar parado tanto tiempo. Entrené con normalidad y gracias a dios me sentí bien", expresó el ex Colo Colo y Atlético Paranaense.

"Nos pusieron la vacuna el día jueves, si mal no recuerdo, y se presentaron los primeros síntomas. Yo fui uno de ellos, pero ya estoy bien, gracias a dios. Es importante vacunarse para viajar tranquilo", agregó el defensor.

Recordar que Universidad de Chile debutará en la Copa Libertadores 2018 frente al ganador de la llave de Vasco da Gama y Jorge Wilstermann, el 12 de marzo, en condición de visitante. El cuadro brasileño asoma como el más seguro rival al vencer por 4-0 en la ida, en Río de Janeiro.

"Veré el partido de Vasco da Gama. Es un rival complicado, pero estamos muy ilusionados y nos entregaremos al cien por ciento para pasar de fase", sentenció Vilches.