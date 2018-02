Sergi Roberto: "Mi objetivo era quedarme en el Barcelona pese a ofertas"

El jugador del FC Barcelona Sergi Roberto reconoció estar contento por haber renovado con el club catalán hasta el 30 de junio de 2022, con una cláusula de 500 millones de euros, y una vez que ha rechazado otras ofertas le gustaría seguir "los pasos" de Andrés Iniesta o Leo Messi y poder desarrollar toda su carrera de blaugrana, además reconocer que otros clubes "se interesaron" por su fichaje.

"Ojalá pueda seguir los pasos de Andrés o Leo, que llevan toda la vida en el club. Soy joven, me queda una trayectoria deportiva más larga y si pudiera quedarme en el Barça de por vida estaría encantado. Luché para llegar donde estoy, esto cuesta mucho y no se puede dejar escapar así", se sinceró en rueda de prensa.

Además, espera que Messi siga siendo su compañero hasta el final. "Entenderse con Leo es bastante fácil, él hace que todo sea muy fácil. Tengo la suerte de tenerle en mi banda y me puedo asociar con él, es el mejor del mundo y todos estamos contentos de aprovecharnos de su juego, hace que todos seamos mejores a su lado y espero que pueda estar a su lado toda mi carrera", auguró.

Para el de Reus es complicado quedarse con un único recuerdo vivido de entre los muchos que ya ha protagonizado. "Llevo muchos años aquí, he vivido grandísimos momentos pero siempre guardaré como especial el día de mi debut en el Camp Nou. También los títulos, la 'Champions', la remontada del año pasado que será un gol que para siempre me quedará guardado", señaló sobre su gol en el descuento que firmó la histórica remontada contra el PSG.

Sí tiene más claro que su intención era renovar. "Desde el primer momento que hablamos de la renovación siempre tuve en mente quedarme, es el club de mi vida, desde pequeño soy culé y llevo 12 años aquí. Es verdad que otros clubes se interesaron, pero mi objetivo era quedarme aquí. Contento de firmar hasta 2022 y si son más estaré más contento", reiteró.

Además, en los momentos en que llegó a pensar que no llegaría al primer equipo, Sergi Roberto hizo gala de su paciencia y sin tirar nunca la toalla. "Pensaba que estaba en el mejor equipo del mundo. Cuando estaba en el Barça B había un equipazo en el primer equipo y sabía que sería muy difícil estar a su lado. Cuando el sueño está más cerca piensas que no lo vas a conseguir pero no dejé de luchar y pude llegar, y ahora tener muchos minutos y ser importante", celebró.

Una importancia en el equipo que le llegó de la mano de Luis Enrique, que le reconvirtió al lateral derecho. "Con Guardiola tuve la suerte de que apostó por mí y siempre le agradeceré el hacerme debutar. Con Luis Enrique tuve dos etapas, en el B la confianza fue total y en el primer equipo me dio la opción de jugar en otra posición que no era la mía pero que me ha dado continuidad", rememoró sobre dos entrenadores clave en su carrera.

Por otro lado, sobre la actualidad del equipo, el catalán aseguró que "está en la mejor posición posible", pero remarcó que "en enero y febrero se juegan muchos partidos y es normal que los jugadores se cansen". "Pero estamos tranquilos, haciendo las cosas muy bien. Estamos con muchas ganas de seguir así de bien hasta final de temporada", manifestó.

También fue preguntado por el Mundial de Rusia, en el que sueña con estar porque "también sería un sueño" para él. "Cualquier jugador quiere jugar un Mundial, lo tengo cerca porque he ido a varias convocatorias y espero seguir jugando así de bien para que Julen (Lopetegui) me dé la oportunidad de jugar un Mundial", se sinceró.