Beñat San José: "Cada día veo más completo al equipo"

El entrenador de Universidad Católica, Beñat San José, adelantó este jueves lo que será el cruce con Unión La Calera, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2018, además de anunciar la presencia de un Sub 20 ante los ‘cementeros’ y destacar el buen momento del delantero David Llanos.

Consultado de entrada por el cruce con el último campeón de la Primera B, el estratega español declaró que “es un equipo que está muy armado, compacto e intenso. Felicito a su ‘profe’ (Víctor Rivero) que ha hecho las cosas muy bien. En general, es un equipo muy compacto, que ataca y defiende en bloque, tienen muchos jugadores con un trato de balón para generar ocasiones para sus delanteros”.

En cuanto al protagonismo que ha alcanzado Brian Fernández con los caleranos, convirtiéndose en el hombre más peligroso de cara al duelo en San Carlos, San José señaló que “él no solo juega de delantero, sino que también se expande por las bandas y llega al área. Tenemos que estudiarlo muy bien para identificar sus fortalezas para poder pararlas. No solo podemos preocuparnos por él, tienen volantes mixtos que se meten y defensas que suben al ataque”.

Por otro lado, el ex técnico de Bolívar de La Paz reveló que por primera vez en el torneo buscará cumplir con la regla del Sub 20. “En esta situación hemos ocupado a delanteros, el resto de los jugadores sigue entrenando bien. Es cierto, que ocuparemos un Sub 20 ante Calera en la línea de la titularidad y tiene muchos boletos para sea Henríquez”, dijo.

El nacido en San Sebastián también se refirió al buen momento del atacante David Llanos, quien marcó ante Curicó Unido en la segunda fecha y luego le dio el triunfo al elenco de la franja sobre Everton, en Viña.

“Siempre he creído que es uno de los mejores delanteros que juegan en Chile. Quería darle la oportunidad que se mostrara en la cancha desde el primer día. Ha sido un jugador muy profesional, con muchas ganas de quedarse en Católica. David trabaja con constancia y esto ha traído frutos, estamos muy contentos con él”, expresó.

Respecto al funcionamiento del plantel, San José reconoció que aún faltas cosas por mejorar. “Tenemos muchas cosas que mejorar y cada día veo más completo al equipo. Queremos ser un equipo de muchas versiones, queremos controlar todas las fases del juego y ser el más regular para ser campeones. Tenemos que mejorar en todas las fases en general, las cosas buenas que estamos haciendo y que tengan un volumen mucho mayor en el juego. Estoy contento porque el equipo está respondiendo bien”, sentenció.