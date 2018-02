Óscar Opazo: "No podemos hacernos cargo de 11 años sin pasar la fase grupal"

Óscar Opazo, lateral derecho de Colo Colo, comentó este jueves lo que será la participación alba en la Copa Libertadores 2018, debutando el martes 27 de febrero ante Atlético Nacional en Santiago, afirmando que la presión por ser protagonistas “siempre está”.

El elenco popular llega prácticamente en la obligación de pasar a las rondas finales del certamen continental de clubes, debido a su condición de campeón del balompié nacional y por largos 11 años sin ser protagonistas en el torneo.

Frente a esto, el ‘Torta’ declaró en la presente jornada que "la presión en Colo Colo siempre está, se habla mucho de una mochila de 11 años. No podemos hacernos cargo".

"Llegué hace muy poco, los refuerzos hace tres meses y el entrenador (Pablo Guede) lleva un año y algo. No nos pueden hacer cargo de esa mochila de 11 años de no pasar el grupo de la Libertadores, nos haremos cargo de ésta Copa y esperamos pasar la fase grupal", agregó el ex Santiago Wanderers.

Respecto al duro traspié del pasado fin de semana ante Palestino, donde no jugó por suspensión, Opazo se limitó a decir que "hemos trabajado muy duro para corregir los errores. Después veremos el martes".

Quien también se refirió al estreno del ‘Cacique’ en la Libertadores fue el delantero uruguayo Octavio Rivero. “Sí (estamos preparados), hicimos una gran pretemporada, tenemos un muy buen plantel, espero que todos podamos jugar y podamos estar bien para ser una buena competencia para todos", dijo.