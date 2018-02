Colo Colo abre la cuarta fecha en la antesala de su debut en la Libertadores

Colo Colo abre hoy la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2018 enfretando a O'Higgins a las 20 horas en el Estadio Monumental, en la antesala de su debut en la Copa Libertadores ante Atlético Nacional.

Los albos, buscarán reponerse de la derrota que sufrieron el domingo ante Palestino y que los alejó tres puntos del líder del certamen, Universidad Católica, quien mañana buscará continuar como puntero exclusivo cuando se mida ante Unión La Calera en San Carlos de Apoquindo.

El domingo, en tanto, la Universidad de Chile deberá ratificar el alza que exhibió la jornada anterior, cuando goleó a San Luis de Quillota, en condición de visita ante Deportes Temuco.

20 horas Colo Colo vs. O'Higgins (Estadio Monumental)

12 horas Huachipato vs. U. de Concepción (Huachipato CAP-Acero)

18 horas San Luis de Quillota vs. Palestino (Lucio Fariña)

20.30 horas U. Católica vs. Unión La Calera (San Carlos de Apoquindo)

12 horas Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique (Calvo y Bascuñan)

18 horas Deportes Temuco vs. U. de Chile (German Becker)

20.30 horas Audax Italiano vs. Everton (El Teniente)

20 horas Curicó vs. Unión Española (La Granja)