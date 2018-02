Matthäus: "Algo no está funcionando con Alexis y Pogba juntos en el United"

Lothar Matthäus, campeón del mundo con Alemania en Italia 1990, aseguró que el delantero chileno Alexis Sánchez y el volante francés Paul Pogba viven una lucha de egos en el Manchester United, posición que termina por perjudicar el accionar del equipo.

En su columna en The Sun, el otrora mediocampista escribió que "Paul Pogba y Alexis Sánchez son buenos jugadores, pero está claro que algo no está funcionando con ellos juntos en Manchester United. Normalmente, se espera que los jugadores de esta calidad se entiendan entre sí, pero el equilibrio en el equipo no es correcto".

Incluso, Matthäus comparó la situación con la que ocurre en el PSG entre el atacante brasileño Neymar y el ariete uruguayo Edinson Cavani.

"Me pregunto si están teniendo el mismo problema que en PSG con Cavani y Neymar. Alexis y Pogba juegan para ellos y no para el equipo", apuntó.

"En los juegos de más alto nivel, eso te cuesta. Cada jugador tiene que renunciar a algo de su personalidad y ego por el bien del equipo", expresó el ex Inter de Milán y Bayern Münich.