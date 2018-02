Josep Guardiola: "Si no fuese por Claudio Bravo, no estaríamos en la final"

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, defendió este viernes la inclusión del arquero chileno Claudio Bravo para la final de la Copa de la Liga de Inglaterra frente al Arsenal FC, en duelo a disputarse este domingo en Wembley.

Consultado por la presencia del formado en Colo Colo para la definición ante los ‘Gunners’, el estratega español declaró que "si no fuese por Claudio Bravo, no estaríamos en la final. Merece jugarla, y lo hará. El vestuario es muy importante. Sin él, no estaríamos aquí".

Recordar que Bravo sólo ha sido titular en la Copa de la Liga y la FA Cup, este último certamen donde los ‘Citizens’ quedaron sorpresivamente eliminados el lunes 19 de febrero a manos del Wigan Athletic. El estelar en el arco en las competiciones más importantes, la Premier y la Champions, es el brasileño Ederson.

Guardiola descartó además que la dura eliminación de la Copa FA ante Wigan influya de manera negativa en el partido ante los londinenses. “Felicidades a Wigan de nuevo, pero mañana jugamos una final. Queremos disfrutarla. Trataremos de ganar el título”, dijo.

"No hay que tener miedo de jugar finales, sé valiente, intenta marcar. Lo intentaremos. Las finales son especiales, pero para llegar hay que ganar los cuartos, las semifinales... Depende de tu valentía, del coraje con el que juegues estos partidos. Sin remordimientos", sentenció.