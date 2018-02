Chilavert se lanzó en picada contra Liberman: "Todo es corrupción en tu ámbito colorado"

El ex arquero y capitán de la selección paraguaya, José Luis Chilavert, arremetió contra el comentarista argentino Martín Liberman, luego de que el trasandino celebró en su cuenta de Twitter una decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que mantuvo la sanción aplicada a Nahitan Nández, jugador que actualmente milita en Boca y que la temporada pasada jugaba en Peñarol.

Jugando por el club uruguayo, Nández recibió cinco fechas de castigo, de las cuales ya cumplió dos, por lo tanto, no podrá jugar por los xeneizes en la fase de grupos de la Libertadores 2018.

Boca apeló ante la Conmebol, organismo que mantuvo la sanción, decisión de la que Liberman dijo "excelente la nueva conducción de la Conmebol, no dejándose presionar por nadie".

Dicha respuesta fue suficiente para que Chilavert se lanzara con todo en contra del comentarista, lo que provocó un duro cruce entre ambos, el que finalizó con Liberman tratando al mundialista paraguayo de "inculto torpe y barrabrava" y al ex futbolista sosteniendo que el comentarista es "mufa".

Liberman eres un felpudo de la Conmebol,porque trabajas en Fox y porque todavía No dijeron que consumieron los jugadores de River tema Doping, de eso No hablas.Todo es Corrupcion en tu ámbito colorado.

Eres un caradura Liberman y los que están presos No sirve de prueba y que Fox es cómplice de la corrupcion,pero vos tenes que engañar porque necesitas de ellos para vivir, el Doping de River No es prueba, quédate tranquilo que para mi no eres mufa, solo un felpudo.