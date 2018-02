Juan Cornejo: "Aunque no hablé con Rueda, uno trabaja para estar en La Roja"

El defensor nacional Juan Cornejo, de los registros del León de México, reconoció no ser visitado por el seleccionador chileno Reinaldo Rueda en su gira por suelo azteca, aunque aseguró que trabaja duro para poder ser considerado en el proceso del colombiano en la ‘Roja’.

En diálogo con El Mercurio, el ex jugador de Audax Italiano declaró que "leí que Rueda anduvo por México pero no vino a León, así que no tuve la oportunidad de conocerlo. Pero aunque no hablé con él, uno trabaja para estar en la Roja, pero eso dependerá del DT".

Además, Cornejo entregó un panorama de los chilenos que destacan en el fútbol mexicano y que podrían tener un espacio en el ‘Equipo de Todos’ con miras a la Copa América 2019 y las Clasificatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Alvaro Ramos siempre que entra rinde, es un aporte para el equipo y Eduardo Vargas es uno de los mejores delanteros de acá. Es impredecible, en los cuartos de final del torneo pasado nos hizo un gol de la nada y nos eliminó”, expresó de entrada.

"A Matías Fernández y a Edson Puch los he visto muy bien este torneo. Diego Valdés, Felipe Mora y Nicolás Castillo también han rendido bien. Acá hay muchos jugadores jóvenes de proyección que están pidiendo un llamado a la selección", complementó.

Cornejo viene de jugar los 90 minutos en la derrota como visitante de León por 2-1 ante el Pachuca de Angelo Sagal, en pleito por la novena fecha del Clausura mexicano.