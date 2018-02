Bravo no se moverá del City: "Estoy en uno de los mejores equipos del mundo"

El arquero chileno Claudio Bravo descartó tener en mente dejar el Manchester City de Inglaterra al finalizar la temporada 2017-2018 al asegurar que “estoy en uno de los mejores equipos del mundo”.

El golero nacional viene de coronarse campeón de la Copa de la Liga inglesa, luego que los ‘Citizens’ superaran con claridad en la final por 3-0 al Arsenal FC. El formado en Colo Colo fue titular en este competición y pieza importante en las fases decisivas.

Pese a que no es titular en las competiciones más importantes, como la Premier y la Champions League, el ex FC Barcelona no piense en moverse del City. "Estoy en uno de los mejores equipos del mundo, no me voy a ir a buscar otro horizonte donde no esté cómodo", declaró.

“Siempre trabajo fuerte para lograr conseguir las cosas. En lo personal, me quedo con la satisfacción de haber hecho bien las cosas en este torneo y de haber levantado otro título en mi carrera", agregó.

Respecto a la final ante los ‘Gunners’, donde salvó una clara ocasión de los londinenses a los 7 minutos y luego entregó una gran asistencia a Sergio Agüero para el 1-0 parcial, Bravo indicó que “los primeros minutos mostramos nerviosismo, pero las finales son así. Nos quedamos con un título bien sufrido”.

“Veníamos de un traspié importante (eliminación en la FA Cup) y era el momento de dar el golpe. Estamos felices porque hicimos un trabajo espléndido”, sentenció.