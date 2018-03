Branco Ampuero: "La responsabilidad de nosotros en la UC es mantener la punta"

Branco Ampuero, defensa de Universidad Católica, valoró el presente del cuadro cruzado en el Campeonato Nacional, líder exclusivo de la tabla con 12 puntos, y aseguró que el plantel tiene clara la responsabilidad de mantenerse en la cima de la clasificación.

Consultado por el presente del elenco de la franja, el ex Deportes Antofagasta declaró que “yo creo que todos los equipos de todos los campeonatos, una vez que comienzan su año se preparan para esto, para poder ganar cada partido, para escalar lo más que se pueda en la tabla de posiciones y ganar todos los partidos. La ilusión de nosotros estaba en tener un arranque como este, obviamente el tema era ir partido a partido. Pudimos lograrlo”.

De cara al choque de la quinta con Deportes Iquique, en Calama, el zaguero indicó que “este domingo vamos a salir con todo, pero tratando de dejar atrás estos cuatro partidos que ya pasaron, y que fueron muy buenos para nosotros. Si somos capaces de eso, podremos seguir sumando de tres”.

En cuanto a su rendimiento y la titularidad alcanzada en el esquema de Beñat San José, el jugador de 24 años dijo en rueda de prensa que “creo que va todo de la mano, el trabajo es lo primordial, no me sirve ser el primero en la defensa si no trabajo para serlo. Puede que más adelante baje mi rendimiento, no es lo que quiero, pero puede que más adelante vea el partido de la banca, entonces la competencia también es lo primordial para que cada uno pueda mantener su nivel alto. Me ha tocado jugar ahora y eso significa que el entrenador te da una responsabilidad importante, pero uno tiene retribuirle a él y obviamente a su compañero dentro de la cancha para entregarle seguridad”.

“Creo que (mi titularidad) hasta al momento ha sido decisión técnica, él ve al mejor equipo, de acuerdo al rival. Yo creo que la confianza que nos da el profesor es para todos igual. Cada uno se pela la piel para estar en cada partido, hasta ahora la competencia ha sido muy bonita y muy sana”, añadió.

Respecto a la exigencia de jugar ante los ‘Dragones Celestes’ en la altura de Calama, Ampuero expresó que “los ‘profes’ manejan bien las cargas de trabajo, ellos saben bien lo que necesitamos y nosotros nos ponemos a disposición de ellos, que son la cabeza del equipo. La altura es para los dos equipos igual, para Iquique que no hace de local ahí que tampoco entrena en altura. Para nosotros que vamos a ir a jugar allá, creo que va a ser un partido muy atractivo, porque ellos con el cambio de entrenador van a querer salir a ganar, y para nosotros será la responsabilidad de obviamente mantener la punta y seguir líderes”.