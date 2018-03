Echeverría y plantel de la U: "Estamos todos capacitados para jugar"

Rodrigo Echeverría, volante de Universidad de Chile, se declaró contento este jueves con la regularidad que presenta en el andamiaje de Ángel Guillermo Hoyos, jugando como defensor, y aseguró que el plantel azul está preparado para afrontar una cargada agenda con la Copa Libertadores como punto importante.

El jugador de 22 años viene de ser uno de los puntos altos en la victoria del elenco colegial por 1-0 sobre Deportes Temuco, en el Estadio ‘Germán Becker’. Consultado por su actual momento en la ‘U’ declaró que “estoy muy contento, tengo muchas ganas de jugar y lo estoy haciendo”.

“Espero seguir respondiendo dentro de la cancha, en el partido que pasó me pude complementar bien con el Quili (Vilches) y Gonza (Jara). Además, creo que el aporte de Bose (Beausejour) o Mati (Rodríguez) es muy importante. Gastan muchas energías en el ida y vuelta, más el Lolo (Reyes) que siempre nos ha apoyado tácticamente", expresó.

Otra alternativa que tendrá Hoyos en defensa es el experimentado defensor brasileño Rafael Vaz. Ante esto, Echeverría indicó que "Rafa es un gran jugador y tiene mucha hambre de lograr cosas importantes en la ‘U’. Tiene el apoyo de todos y si le toca jugar no me cabe duda que lo hará de la mejor manera".

Por otro lado, el jugador formado en la tienda azul aseguró que la plantilla está preparada para afrontar sin problemas el Torneo Nacional y la Libertadores. "El profe decidirá si hay que rotar o no. Estamos todos capacitados para jugar. Contra Antofagasta será un partido complicado, ante la ‘U’ se vienen todos los equipos a jugar la vida", apuntó.

Por último, Echeverría fue consultado sobre las declaraciones de Felipe Flores en la previa del duelo con Antofagasta. El zaguero dijo que no se preocuparán demasiado por el delantero, pese a que el ex Colo Colo tomará el partido como un clásico.

“Vamos a preparar el partido de muy buena forma, salir a contrarrestar eso y poder hacer las cosas bien para ganar el partido. No me preocupa eso, me preocupa el equipo completo que es Antofagasta y preparar bien el partido para poder ganarlo”, sentenció.