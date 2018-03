Andrés Vilches: "Me acomoda jugar en cualquier posición en el ataque"

Andrés Vilches, delantero de Universidad Católica, reconoció este viernes no tener problemas de jugar en cualquier posición del ataque, en la antesala a la dura visita a Deportes Iquique, en Calama, por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2018.

El cuadro cruzado buscará ante los ‘Dragones Celestes’, en el Estadio ‘Zorros del Desierto’, su quinta victoria consecutiva que le permita seguir una semana más en el liderato exclusivo del torneo.

De cara al choque con los pupilos de Miguel Riffo, Vilches declaró en rueda de prensa que “nos enfocamos en lo que podemos hacer nosotros. Iquique cambió de técnico, él conoce el medio local y el equipo rival querrá mostrarse. Nosotros solo nos preocupamos de hacer nuestro juego y demostrar lo que venimos haciendo”.

Ante la posibilidad de ser titular por la lesión de David Llanos, el ex Huachipato y Colo Colo señaló que “es lamentablemente la lesión de David, porque él venía jugando. En lo personal estoy triste porque es mi amigo. Si me toca ingresar a mí, me pone contento, es una posición que conozco, pero aún la semana no termina y no sabemos la formación”.

Además, el ‘9’ de la UC aclaró que “me acomoda jugar en cualquier posición en el ataque, que pueda llegar al área y hacer daño. Me tengo que adaptar en distintas posiciones y a lo que me diga el técnico”.

Consultado por el joven ariete David Henríquez, que ha visto acción en el andamiaje de Beñat San José en el arranque del campeonato, el nacido en Talcahuano dijo que “es un aporte, es un jugador con muchas características, es explosivo y nos da variantes en delantera, siempre se necesita ese tipo de jugadores. Él cumple con los minutos y nos ayuda a cumplir con la regla (del Sub 20), es un aporte muy grato para nosotros en el ataque y demuestra que los que vienen de la cantera siempre tienen ganas”.