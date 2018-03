Óscar Opazo por La Roja: "No me gusta usar mucho la palabra recambio"

El lateral Oscar Opazo y el defensor Valber Huerta enfrentaron este martes los micrófonos para comentar el micro ciclo que lleva a cabo con jugadores de proyección el entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, pensando en el comentado recambio en el combinado.

De entrada, el jugador de los registros de Colo Colo aseguró que primero se le debe presentar respecto a los jugadores consagrados en el ‘Equipo de Todos’ a la hora de pensar en ser parte de un recambio en la ‘Roja’.

"No me gusta usar mucho la palabra recambio, hay que tener respeto por los jugadores que nos entregaron tanto al país, dos copas, y vienen haciendo las cosas bien (…) En este ciclo nuevo, hoy estamos entrenando los jugadores del medio local para mostrar y ganarnos un puesto para la posible nómina. Estamos ilusionados", expresó en rueda de prensa.

"No podemos hablar de un recambio tan pronto, ninguno de ellos ha presentado la renuncia. Sí podemos hablar de alternativa para luchar el puesto, pero tengo que andar bien en mi equipo y en los entrenamientos jugármela", complementó.

En cuanto a la posibilidad de ciertas complicaciones entre Colo Colo y el seleccionado para facilitar jugadores en el proceso del estratega de origen colombiano, pensando en la disputa de la Copa Libertadores por parte del ‘Cacique’, el ‘Torta’ dijo que "no me ha tocado vivir ese momento, las veces que he venido a la selección ha sido por fecha FIFA y no he tenido el momento de estar entre el club y la selección".

"Me debo a Colo Colo, pero siempre querré venir a la selección, veremos las posibilidades que se manejen en ese momento”, añadió el ex Santiago Wanderers.

En tanto, el central de Huachipato expresó tras el segundo día de trabajos en ‘Juan Pinto Durán’ que "nos mostraron los objetivos que tienen como cuerpo técnico y qué querían conseguir con nosotros como grupo, creemos que se pueden conseguir".

Además, el zaguero valoró que Rueda “ve todo el fútbol chileno y es la oportunidad para jugadores que no han tenido la opción de estar acá".