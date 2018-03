Carlos Villanueva: "Haberme ido al Medio Oriente me alejó de La Roja"

13:55 El mediocampista nacional de los registros del club Al Ittihad, se refirió a su ausencia en los procesos de Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi. "Si me quedaba en Chile nadie me aseguraba el puesto", dijo.

El mediocampista nacional Carlos Villanueva, de los registros del club Al Ittihad, admitió que su partida al balompié del Medio Oriente lo distanció de la selección chilena y defendió además el nivel de la liga de Arabia Saudita.

Consultado por su ausencia en la ‘Roja’ en los procesos de Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi, que terminaron con los títulos de la Copa América 2015 y la Copa Centenario 2016, respectivamente, el ‘Piña’ declaró que "haberme ido al Medio Oriente me alejó y lo tengo claro, pero tomé esa decisión, porque si me quedaba en Chile nadie me aseguraba un puesto”.

“Opté por irme a Emiratos Arabes y comenzó mi periodo fuera del país. Estuve un año siendo parte de todas las citaciones con (Marcelo) Bielsa, pero solo jugué 70 minutos. Me hubiera gustado estar en el proceso exitoso, pero tomé decisiones que me alejaron de poder pelear un puesto y no me arrepiento, porque estoy muy conforme con la forma en que he vivido mi carrera", añadió en diálogo con el sitio web de Audax Italiano.

Respecto a la dura ausencia de la ‘Roja’ en Rusia 2018, el formado en la tienda audina y ex Universidad Católica señaló que "después de haber ganado la Copa Centenario estábamos todos ilusionados y nos veíamos adentro de la Copa del Mundo. Esta generación daba para un tercer mundial consecutivo y fue chocante que no lo pudieran conseguir".

"Por ejemplo, Arabia Saudita clasificó, Egipto y Túnez igual. Tengo compañeros de todos los países y mientras todos celebraban yo estaba triste", complementó.

Para finalizar, Villanueva salió al paso de los cuestionamientos por el supuesto bajo nivel de la liga árabe. "El último partido lo jugué con 57 mil personas, entonces esos comentarios molestan un poco. No estoy jugando en las ligas top como las europeas, pero tampoco es una liga amateur", sentenció.