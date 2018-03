Champions: El City con Bravo avanzó a cuartos pese a caer en casa con Basilea

Manchester City, con el arquero chileno Claudio Bravo como titular, timbró este miércoles su boleto a los cuartos de final de la Champions League 2017-2018 pese a caer en su reducto por 1-2 ante FC Basilea en la revancha de octavos.

El sólido líder de la Premier League inglesa había sentenciado la llave en la ida con un contundente 4-0 en el St. Jakob Park, por lo que hoy todo terminó siendo un trámite para los pupilos de Josep Guardiola. El relajo de los ‘Citizens’ llevó a los suizos a quedarse con la victoria.

El capitán de la ‘Roja’ y ex FC Barcelona comenzó de entrada en el Etihad Stadium y cumplió un buen cometido pese a la caída. El formado en Colo Colo no tuvo responsabilidad en los goles y presentó un gran juego de pies al no fallar en los pases.

Bravo destacó a los 13 minutos, al cortar con seguridad una jugada afuera del área, y a los 41’, al atajar un disparo desde el sector izquierdo y después protagonizar una gran salida al eludir por encima a un delantero visitante. En ambas acciones sacó aplausos de la afición.

Abrió temprano la cuenta el City, a los 8 minutos. Tras una gran jugada colectiva del elenco local, Gabriel Jesús solo tuvo que solo empujarla después de un buen centro de Bernardo Silva.

A los 16’ llegaría la paridad para los helvéticos. Mohamed Elyounoussi recibió en solitario el balón en el área y fusiló a Bravo, quien no tuvo nada que hacer.

Ya bien entrado el encuentro, a los 71 minutos, llegó el desnivel y el tanto que sería el del triunfo para el forastero. Tras asistencia de Elyounoussi desde la derecha, Michael Lang sacó un derechazo al palo izquierdo del golero chileno que se vio superado.

Manchester City accedió así a la ronda de los ocho mejores del prestigioso certamen europeo y ahora queda a la espera del sorteo para conocer a su rival por el boleto a las semifinales.