Benjamín Berríos: "No me siento el regalón de Pablo Guede"

Benjamín Berríos, mediocampista de Colo Colo, agradeció este miércoles la confianza que recibe de parte del entrenador Pablo Guede para ser pieza importante de su andamiaje y además el protagonista a la hora de cumplir con la regla del Sub 20 en el Campeonato Nacional 2018.

El ‘Topo’ suma ya 66 minutos disputados en el torneo, entrando regularmente en la etapa complementaria. El último fin de semana ingresó a los 72’ por César Pinares en la victoria por 2-1 sobre Huachipato.

Consultado por la acción que ha visto con la casaquilla del elenco popular, el volante de 19 años declaró en rueda de prensa que "estoy agradecido de las oportunidades que me da el técnico. No me siento el regalón del DT, todos los juveniles tenemos que estar preparados para cumplir cuando nos toque".

Berríos también se dio tiempo para hablar del próximo desafío albo en Copa Libertadores, el miércoles 14 de marzo en La Paz ante Bolívar FC. "Ha sido una semana intensa donde nos estamos preparando para las condiciones que tendremos en Bolivia. En las tardes trabajamos en la cámara de hipoxia. Esta máquina te quita oxígeno, asimilando las condiciones de jugar en altura", dijo.

Ante la posibilidad que el Estadio Monumental sea sancionado, luego que la Conmebol abriera un expediente por infracciones cometidas en el partido ante Atlético Nacional, el joven centrocampista indicó que "obvio que nos afectaría jugar sin nuestros hinchas. Si llega a suceder una sanción lo deben ver los dirigentes".

El organismo rector del balompié sudamericana acusa a Blanco y Negro por la presencia de bengalas en la hinchada o fuegos artificiales.