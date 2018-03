Reinaldo Rueda y el micro ciclo de La Roja: "Hicimos un buen trabajo"

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, analizó este jueves lo que ha sido el micro ciclo de trabajo con jugadores de proyección del medio local, elementos que podrían ser elegidos en una futura nominación.

En rueda de prensa, el estratega de origen colombiano declaró que “llamamos a algunos conocidos a través de sus participaciones en los procesos juveniles, otros a la distancia y otros por lo que valoramos en la jornadas de la liga chilena. Analizamos sus características, videos y se conformó ese grupo que nos brindó hacer un buen trabajo tanto en la táctica como en trabajo individual".

"Hicimos dos trabajos teóricos, con información sobre la situación de la Selección. De lo que sentimos y queremos de ellos. Y también entramos sobre los conceptos que manejamos en defensa y ataque. Ejemplos de la liga chilena e internacional. No era fácil que interactuaran en la primera: en la primera habló uno o dos, pero ya en la segunda fueron hablando más. Los invité a que no esperaran a tener 30 años para sentirse líderes. Hablamos temas de formación, de su comportamiento como referentes sociales con los medios, con los árbitros, etc.", agregó.

Respecto a la reunión sostenida con entrenadores de los equipos del medio local, el ex seleccionador de Ecuador, Colombia y Honduras dijo que "ha sido muy gratificante el profesionalismo de todos los cuerpos técnicos en identificarse con este proyecto de país. Se está haciendo distinción a sus mejores valores y seremos muy respetuosos con quienes compiten a nivel internacional".

En el caso específico de Pablo Guede y Ángel Guillermo Hoyos, cuyas escuadras participan en Copa Libertadores, el técnico ‘cafetero’ señaló que “conversamos mucho. Está toda la disposición para que los jugadores de Colo Colo y la ‘U’ viajen, y creo que eso es lo mejor. En el dialogo se vio toda la disponibilidad de que los jugadores participen porque para ellos es un reconocimiento a su trabajo. Hay que cuidarlos para que vuelvan bien a sus clubes".

De cara a los amistosos con Suecia y Dinamarca, los primeros desafíos para Rueda el 24 de marzo en Estocolmo y el 27 en Aalborg, respectivamente, el seleccionador nacional señaló que "ya iniciamos con el análisis de los rivales, con las características individuales. Ya compartimos con este grupo de jugadores ese análisis. La idea es conformar nuestra Selección. Queremos definir la estrategia. Las variantes pasarán por cómo lleguen nuestros jugadores. Son dos rivales muy cercanos entre ellos, pero históricamente juegan muy diferente. Nos vendrá bien para hacer una buena lectura e interpretar a favor nuestro".

Rueda también se refirió a la sorpresiva titularidad Bravo en la Champions, jugó el miércoles en la derrota por 1-2 ante Basilea en suelo inglés, y al fracaso de los equipos chilenos en las competencias internacionales.

Sobre el capitán del combinado, el DT de la ‘Roja’ señaló que "era interesante porque Claudio asumió la titularidad en un gran torneo. Parecía que sería fácil ante Basilea, pero estos reaccionaron e hicieron un partido muy inteligente. Es una lección que nos da el fútbol. Yo pensé que el City lo resolvería más fácil. Dentro de todo, creo que Bravo cumplió. No era fácil ante un equipo eficaz".

En cuanto al pobre registro de los cuadros chilenos en Libertadores y Sudamericana en los últimos años, Rueda dijo que "todos queremos ayudarnos y colaborarnos porque a medida que un equipo sea protagonista, subirá el autoestima y madurará a todos nuestros jugadores. Es un esfuerzo que debemos hacer todos, incluso desde la programación chilena y los espacios que deban tener en el calendario".