Fernando González: "Chile tiene opciones claras para vencer a Argentina"

El ex tenista nacional Fernando González analizó lo que será la atractiva serie de Copa Davis ante Argentina y Chile, por la segunda ronda del Grupo I de la Zona Americana, apuntando que el equipo capitaneado por Nicolás Massú “tiene opciones claras” para ganar la confrontación en San Juan.

Luego del protagonismo alcanzado por Nicolás Jarry, con semifinales y final en los ATP de Río de Janeiro y Sao Paulo, y el buen rendimiento de Christian Garín en sus últimos Challenger, el ex 5 del mundo cree que Chile tiene chances de quedarse con el triunfo al otro lado de la cordillera.

“En el papel no es favorito, pero Chile tiene opciones claras. Por menos favorito que seas, siempre va a ser ganable. Claro, está la localía y los chilenos no están tan acostumbrados a un público como el argentino, pero sí están acostumbrados a jugar partidos intensos. Será muy difícil”, expresó en diálogo que reproduce AS Chile.

Continuando con su apreciación sobre cómo se viene la serie, el ‘Bombardero’ indicó que “siempre habrá una preocupación por parte de los rivales, más ahora con los resultados de Nico (Jarry). Sabemos que lo respetan mucho a él y el equipo. Chile siempre ha sido un rival de cuidado y en la Copa Davis los favoritismos pasan a un segundo plano”.

La confrontación entre Argentina y Chile se disputará el viernes 6 y sábado 7 de abril en el estadio techado ‘Aldo Cantoni’, recinto con capacidad para cerca de 8.000 espectadores. El ganador de este confronte jugará en septiembre del presente año el repechaje para intentar regresar al Grupo Mundial.