Defensa del Liverpool: "Alexis Sánchez no es el United"

11:45 El croata Dejan Lovren adelantó lo que será el atractivo cruce de este sábado entre Liverpool y el Manchester United, en Old Trafford, afirmando que su escuadra no teme a lo que pueda hacer el delantero chileno.

El defensor croata del Liverpool, Dejan Lovren, adelantó lo que será el atractivo cruce de este sábado ante Manchester United, en Old Trafford, afirmando que su escuadra no teme a lo que pueda hacer el delantero chileno Alexis Sánchez, fichaje estrella de los ‘Diablos Rojos’ de José Mourinho.

Consultado por si los ‘Reds’ de Anfield tendrán un duro compromiso por la presencia del habilidoso ‘Niño Maravilla’ en el elenco de Old Trafford, Lovren fue claro en señalar que "no, ¿por qué? Nosotros tenemos a Salah. Y a Mané. Así que no sé a qué te refieres. Sánchez no es el United. El Manchester United es un equipo. Debemos respetar a todos, no sólo a Sánchez. Nos centraremos en nosotros, no en individualidades".

Liverpool y Manchester United se verán las caras a las 09:30 horas de mañana (hora chilena) en Old Trafford, en duelo válido por la trigésima fecha de la Premier League 2017-2018. El equipo de Jurgen Kloop viene de vencer en casa al Newcastle United (2-0), mientras que el equipo del tocopillano hizo lo propio con el Crystal Palace como forastero (3-2).

El choque en el ‘Teatro de los Sueños’ se avecina emocionante porque está en disputa el subliderato del campeonato. El United es hoy segundo con 62 unidades, a 16 del líder Manchester City, mientras que el Liverpool es tercero con 60 puntos.