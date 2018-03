Marcelo Díaz a hombre que lo amenazó: "Espero conocerte pronto pendejo y la c.."

El volante de la selección nacional y del Pumas de México, Marcelo Díaz, respondió a las amenazas que recibió por redes sociales de parte de un hincha, luego de que el ex jugador de la U marcó un autogol que significó la derrota de su equipo.Díaz recibió un mensaje en la que un hombre le dijo que perdió 300 mil pesos en una apuesta y aparte de recriminarlo por el gol en contra, escribió "voy a matar a tu hija".El futbolista furioso respondió en su cuenta en Twitter: "a mí me pueden criticar; a mí me pueden insultar, pero con mis hijos no se mete nadie y por ellos doy la vida"."Así que espero conocerte pronto pendejo y la ctm" dijo Díaz en su cuenta.