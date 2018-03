Vidal espera terminar su carrera en Europa a los 37 y jugar un año más en Colo Colo

El mediocampista chileno del Bayern Münich, Arturo Vidal, aclaró que su futuro en el cuadro bávaro depende exclusivamente de la dirigencia del popular club germano y reveló su deseo de jugar en Europa hasta los 36 o 37 años. Luego de eso, le gustaría volver a Chile a despedirse del fútbol.

"Espero jugar hasta los 36 o 37 años en Europa y luego tal vez un año en Chile con mi equipo, Colo Colo", dijo el futbolista que este año cumple 31 años.

Los rumores sobre el futuro del formado en Colo Colo ya comenzaron a tomar forma. Mientras algunos dan al de San Joaquín fuera del Bayern en junio próximo, otros afirman que su renovación en el actual pentacampeón de la Bundesliga está a la vuelta de la esquina.

Recordar que el contrato de Vidal con Bayern finaliza en junio de 2019 y los bávaros ya encontraron un jugador en su posición, el joven León Goretzka. Consultado por su futuro, el chileno indicó que "he demostrado quién soy en los últimos tres años. Que me quede o me vaya depende de la gente del club. Estamos en el camino correcto".

En cuanto al arribo de Goretzka, el ex Juventus evitó dramatizar. "Hoy solo puedes decir que viene, pero no sabes cómo ni dónde jugará. Hay que esperar y ver", indicó en diálogo con el diario alemán Kicker.

Además, el bicampeón de América con la ‘Roja’ espera que Jupp Heynckes continúe en el banco del Bayern luego de la campaña 2017-2018. "Es un grande y sabe lo que está haciendo. Definitivamente tiene todo lo necesario para ser nuestro entrenador por muchos años. Ganó todo, en Alemania, en España... ¡Qué carrera tan espectacular!", dijo.

Respecto a la asignatura pendiente del Bayern en los últimos años, la Liga de Campeones, Vidal indicó que "ganar la Champions sería un gran éxito. Jugamos juntos hace algún tiempo y la dirigencia no necesita mucho dinero, porque confía en que estos jugadores pueden pararse en cualquier cancha del mundo. Es la clase mundial del Bayern".