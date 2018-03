Programación sexta fecha: Católica buscará mantener el liderato ante una herida Unión Española

11:27 El líder del Campeonato Nacional buscará mantenerse en la cima ante los hispanos, que no ganan un partido desde la primera fecha cuando derrotaron a la U en el Nacional. Conoce la programación completa de la próxima jornada del Campeonato Nacional 2018.

El compromiso entre el líder Universidad Católica y Unión Española, a disputarse el domingo 18 de marzo en San Carlos de Apoquindo, destaca en la programación de la sexta fecha del Campeonato Nacional 2018.

El elenco que dirige Beñat San José, puntero exclusivo con 15 puntos, se verá las caras en la precordillera con un equipo herido al ser eliminado en la primera ronda de la Copa Sudamericana a manos de Sport Huancayo de Perú.

Tras una semana de receso, debido al cambio de mando presidencial, la sexta fecha comenzará este viernes 16 de marzo con el encuentro entre Deportes Temuco y Palestino, que se disputará en el Estadio ‘Germán Becker’.

El sábado 17, en tanto, el sublíder Universidad de Chile visitará a Everton en el Estadio Sausalito, mientras que el domingo Universidad de Concepción recibirá a Colo Colo en el Estadio ‘Ester Roa’.

La jornada finalizará el lunes 19 con el choque entre Huachipato y Unión La Calera en el Estadio CAP Acero de Talcahuano.

Campeonato Nacional 2018 - Sexta fecha

Viernes 16 de marzo:

Deportes Temuco vs. Palestino. 20:00 horas. Estadio ‘Germán Becker’.

Sábado 17 de marzo:

Everton vs. Universidad de Chile. 12:00 horas. Estadio Sausalito.

San Luis vs. Deportes Iquique. 18:00 horas. Estadio ‘Lucio Fariña’.

Curicó Unido vs. Audax Italiano. 20:30 horas. Estadio La Granja.

Domingo 18 de marzo:

Universidad de Concepción vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio ‘Ester Roa’.

Deportes Antofagasta vs. O'Higgins. 18:00 horas. Estadio ‘Calvo y Bascuñán’.

Universidad Católica vs. Unión Española. 20:30 horas. Estadio San Carlos.

Lunes 19 de marzo:

Huachipato vs. Unión La Calera. 20:00 horas. Estadio CAP Acero.