Champions-Gary Medel: "Intentaremos ganar al Bayern y así quedarnos contentos"

Gary Medel, mediocampista nacional del Besiktas turco, adelantó lo que será el duelo de revancha frente al Bayern Münich de Arturo Vidal, por los octavos de final de la Champions League 2017-2018, donde las ‘Águilas Negras’ están prácticamente eliminadas al caer sin apelación en la ida.

El pasado 20 de febrero, el pentacampeón del fútbol alemán dejó prácticamente sentenciada la llave y su boleto a cuartos de final al golear por 5-0 al Besiktas en el Allianz Arena.

De cara a lo que viene, el formado en Universidad Católica declaró a radio ADN que “el ambiente está bien en la interna del club. Nosotros trataremos de hacer nuestro juego, intentar ganar y así quedarnos contentos para lo que viene”.

Respecto a la dualidad de funciones que realiza en el andamiaje de Senol Gunes, el ‘Pitbull’ aseguró sentirse cómodo. “He jugado mucho como central y mediocentro y me siento muy cómodo en las dos posiciones y más jugando en el Besiktas, que tenemos casi siempre la posesión de balón y me hace sentir muy cómodo en el lugar que me necesite el equipo”, dijo.

Besiktas recibirá al equipo de Vidal este miércoles 14 de marzo, a partir de las 14:00 horas en el Vodafone Arena. Un milagro dejaría a los otomanos en la ronda de los ocho mejores del certamen continental, fase donde ya están clasificados la Juventus, Manchester City, Liverpool y Real Madrid.