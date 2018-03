Pablo Guede: "No espiamos al Bolívar, eso es falso"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, anticipó lo que será este miércoles la dura visita a Bolívar de La Paz, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores, descartando de plano haber espiado a su rival.

De cara al pleito en la altura de la capital altiplánica, el estratega de origen argentino declaró en rueda de prensa que "estamos bien, tranquilos en lo que podemos hacer. Sabemos que va a ser difícil. Tenemos que hacer lo mismo que trabajamos durante la semana para poder conseguir un resultado positivo".

Además, el ex DT de Palestino y San Lorenzo de Almagro reveló que “ayer tuvimos un problema con (César) Pinares y lo más probable es que no pueda viajar. No lo vamos a arriesgar".

Respecto a su próximo oponente en el certamen continental, Guede señaló que "individualmente, Bolívar tiene varios jugadores importantes. Colectivamente te tratan de presionar y ahogar con el tema de la altura. Tenemos claros varios temas claves que pensamos que puedan ocurrir".

"Es un partido donde tenemos que sobrepasar su individualidades con superioridad numérica. Para ellos es un partido clave (…) Sabemos que es un partido difícil, de visitante y en La Paz. Para ellos es fundamental porque si no ganan quedan afuera y es eso lo que piensan ellos, porque saben que no pueden perder puntos en casa", añadió.

En cuanto al tema de la altura, 3.600 metros sobre el nivel del mar, el trasandino indicó que "sabemos que el tema es real, pero que tiene más algo psicológico. Por eso no le dimos mucha importancia a la altura y tenemos varios jugadores que ya han jugado en altura y no han tenido problemas".

En tanto, Pablo Guede fue tajante a la hora de responder las acusaciones de espionaje hacia el cuadro celeste de La Paz. "No usamos espías, eso es falso. Dos miembros de mi cuerpo técnico viajaron a Bolivia, Colombia y a Ecuador, pagaron sus entradas y vieron los partidos. No vimos ningún entrenamiento del rival, no espiamos a nadie", dijo.

Respecto al presente de los lesionados Julio Barroso y Fernando Meza, Guede expresó que "Lo de Julio es al día a día, todo depende de cómo se va sintiendo. Lo de Fer es una alegría, no lo voy a llevar convocado pero es una grata sorpresa su evolución. Si sigue igual, será titular el domingo ante la U. de Concepción".