Libertadores: Vaz y Seymour sacan ventaja para ser de la partida ante Vasco de Gama

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, apuntó que el zaguero brasileño Rafael Vaz y el mediocampista Felipe Seymour tienen altas opciones de ser de la partida este martes en el choque ante Vasco da Gama, a disputarse en el Estadio Sao Januario y válido por el Grupo E de la Copa Libertadores 2018.

Respecto a la situación del ex Flamengo, el estratega de origen argentino indicó que "tiene muchas posibilidades de ser titular. No puedo certificarlo hoy, me queda un entrenamiento más". De jugar, Vaz haría su estreno oficial con la camiseta del elenco colegial.

En tanto, Seymour también suma bonos para ser titular ante el cuadro de Río de Janeiro, dejando en el banco a Rafael Caroca.

"Vamos a jugar Copa Libertadores con dos equipos de Brasil y uno de Argentina. Felipe nos puede dar el desplazamiento, el ímpetu, las ganas y el juego", expresó el otrora seleccionador de Bolivia.

La principal duda en Hoyos pasa por la presencia del volante argentino Gustavo Lorenzetti, quien no ve acción desde la victoria sobre Deportes Iquique en Calama (10 de febrero).

La más probable oncena de la ‘U’ para chocar con Vasco sería con Johhny Herrera; Christian Vilches, Rodrigo Echeverría y Vaz; Matías Rodríguez, Seymour, David Pizarro y Jean Beausejour; Gustavo Lorenzetti; Mauricio Pinilla y Yeferson Soteldo.