Arquero de la UC cree que Colo Colo perderá en La Paz por la Libertadores

Matías Dituro, arquero de Universidad Católica, aseguró sentirse muy cómodo en la tienda cruzada, líder exclusivo del Campeonato Nacional 2018, y afirmó que Bolívar de La Paz se quedará con el triunfo este miércoles sobre Colo Colo por el Grupo B de la Copa Libertadores.

Consultado por su presente en el elenco de la franja, donde es titular indiscutido, el golero de origen argentino declaró a CDF que "estoy contento, donde quiero estar. Eso es importante. En lo deportivo estamos muy bien, con muchas cosas por mejorar. Los resultados se nos han dado, si bien a veces no jugamos como queríamos. Lo pudimos ganar y tenemos esta semana para trabajar, que será muy duro".

Respecto a la importancia de la llegada de Beñat San José al banco de la UC, el oriundo de Bigand señaló que "para mí, no solamente Beñat, sino todo su cuerpo técnico, son muy buenas personas y eso es lo que me deja muchísimo. Del entrenador de arqueros he aprendido muchísimo, el primer arquero que entrena soy yo. Hicimos buena relación. Me agarró en una edad de mi carrera justa".

El guardameta de 30 años llegó a la UC desde Bolívar, cuadro que defendió el año pasado, por lo que es una voz autorizada para analizar lo que ocurrirá mañana en el choque entre el conjunto boliviano y Colo Colo por la Copa Libertadores.

"(Gana) Bolívar. Primero porque tengo a todos mis ex compañeros y amigos ahí. Pertenezco a esa institución. Segundo porque sé que Bolívar de local se hace muy fuerte, tiene buenos jugadores, de buen pie y de selección", expresó.

"Veo todos los partidos. En el último partido Bolívar guardó a los titulares para el partido del miércoles porque sabe que es clave para los dos equipos en cuanto a la clasificación. Creo que va a ganar Bolívar", sentenció.