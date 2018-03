Claudio Bravo se bajó de la nómina de la Roja y reclamó contra la ANFP

El arquero Claudio Bravo, anunció a través de su cuenta en Twitter que no participará de los duelos amistosos de la Roja ante Dinamarca y Suecia y planteó que lo llaman "en contra de mi voluntad".

El capitán y bicampeón de América dijo en un mensaje en la red social que tras reunirse con el nuevo DT de la selección, Reinaldo Rueda, "le dije que encantado me comprometía a participar del nuevo proceso a su cargo. Sólo que me preocupaba algo que para mí era muy importante, mi preparación y trabajo. Motivos de los cuales la federación está al tanto".

"Desde la ANFP no he recibido ninguna llamada de parte del presidente Arturo Salah tratando de solucionar este tema. Por ende, tenía programado un viaje junto a mi familia" dijo el seleccionado chileno.

El ex Colo Colo además indicó que "lamento profundamente que me estén llamando en contra de mi voluntad, ya que con los años me he ganado un mínimo de respeto por este escudo".

"Espero entiendan mi decisión en esta oportunidad", dijo Bravo.