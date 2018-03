Alexis y jugar en la U: "Es un sueño de mi padre y se lo voy a cumplir si Dios quiere"

Durante esta noche se transmitirá una entrevista realizada por Chilevisión y en londres a Alexis Sanchez. Ciertamente llama la atención ya que el astro nacional no es asiduo de las cámaras, y menos de los medios chilenos. De hecho su última entrevista con un canal nacional fue hace más de 9 años.

Acerca de su situación actual en el Manchester United, equipo en el que lleva poco más de un mes y medio y con el que recientemente recibió sendas críticas tras quedar eliminados de la Champions League ante el Sevilla, señaló que “La presión no me juega en contra, me juega a favor. Entre más presión tengo, mejor me siento. Me siento un jugador importante a nivel mundial, ser el mejor pagado de la Premier League me llena de orgullo por ser chileno”.

Consultado después sobre el proceso de eliminatorias que terminó con Chile fuera del mundial de Rusia 2018 dijo que: “Hasta el día de hoy no lo supero, cuando se termine este mundial yo creo que estaré más tranquilo. Después del partido me fui a Londres, quería estar solo con mis dos perros, nadie más. Estuve tres días solo pensando”. Y agregó que “no fuimos por culpa de nosotros. Creo que a veces nos confiamos. Pensamos en ganarle a Paraguay por ser los campeones y estábamos equivocados, yo sabía que no podíamos reaccionar así. Nos relajamos y creo que eso nos tiene que servir de experiencia”.

Pero en uno de los momentos más reveladores de la entrevista, consultado sobre un posible futuro futbolístico en Chile, Alexis declaró su favoritismo por la Universidad de Chile, y explicó que jugar en el cuadro laico “Es un sueño de mi familia, de mi papá que hoy está en el cielo, en mi familia les gustaría que terminara en la U. La gente lo va a entender, es un sueño de mi padre y se lo voy a cumplir si Dios quiere”.