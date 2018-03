Claudio Bravo entregó razones de su decisión y criticó con dureza a la ANFP: "A quien quieren poner contra la pared es a mí"

El arquero Claudio Bravo, luego de que se restó de la nomina de la selección chilena, se refirió a su decisión de no asistir a la primera convocatoria del colombiano Reinaldo Rueda y, respondió al presidente de la ANFP, Arturo Salah, quien dijo que "no hay ningún jugador que pueda tener privilegios".

"No estoy imponiendo algo como dice el presidente" dijo Bravo en conversación con radio La Clave, quien sostuvo que su charla con el DT y los dirigentes, "estoy hablando de lo que hablamos hace mas de un mes, que era yo buscar mi mejoría" y planteó que "los arqueros modernos trabajamos siempre con un preparador. Hacemos poco con el equipo".

El arquero del Manchester City dijo que él ofreció costear el viaje y sueldo de un preparador físico que propuso para preparar a los arqueros y postuló que "hace cuarenta días tome la decisión de no venir a la selección. El técnico sabe cuál era mi postura. Necesito sentirme a 10 puntos. Si estoy a siete no me siento importante en la selección" y criticó la forma de nominar los equipos al interior de la Roja: "estamos acostumbrados que trabaje el amigo del amigo".

En efecto, Bravo sin dar nombres, dijo que en cierta oportunidad "al entrenador de arqueros yo lo hice bajar de peso" y planteó que "para mí eso es una falta de respeto".

"El técnico me dijo que la federación frenó la llegada de esta persona" dijo el portero, quien además sostuvo que "yo no pedí que sacaran a los otros entrenadores de arqueros".

"Me tengo que sentir de las mil maravillas para seguir compitiendo a nivel selección" dijo Bravo, quien agregó que "yo quiero aportar al máximo nivel, no me hace bien, no soy aporte y seria taparle el sitio a estos (jugadores) que vienen mas abajo (entrenar en malas condiciones)".

El bicampeón de América, además, apuntó hacia la ANFP y planteó que "a quien quieren poner contra la pared es a mí" y explicó que decidió tuitear sus motivos para restarse de la Roja antes de que se diera a conocer la nómina, aún cuando era un tema que ya había conversado con las autoridades del fútbol y el cuerpo técnico.

Además Bravo disparó contra la dirigencia y la organización del fútbol chileno "(Los jugadores) no nos llevamos ni el 5% del dinero que genera la Federación (en premios), en Pinto Duran no caben todos los autos en el estacionamiento y, las selecciones menores pierden y pierden y dices 'dónde esta el dinero que se ha generado' y te das cuenta que está en los clubes. No se invierte en las selecciones menores, la adulta, el fútbol femenino. Y dices '¡mierda, algo esta pasando!', no es casualidad de que quedes fuera de un mundial, que los chicos no ganan nada".

Bravo además consultado sobre la cercanía del plantel con el presidente de la ANFP, planteó que "cuando hay foto está" y planteó que "ni los jugadores viajamos con la familia, pero lo hace el presidente".

En otras materias relacionadas con la organización de la ANFP, Bravo dijo que "está claro que la ANFP le paga millones de pesos al mes a Simplicity (agencia de comunicaciones) para tapar lo que pasa en la federación" y, dijo que "no es normal que un mismo dueño tenga cinco clubes. Solamente pasa en Chile. No me imagino eso acá en la Liga Inglesa".

"Yo siempre quiero jugar por Chile, siempre", remató Bravo.