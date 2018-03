Johnny Herrera: "Yo soy un buen soldado chileno, si me llaman, voy"

En una primera instancia la petición de Claudio Bravo de no ser convocado para los partidos amistosos de la selección chilena a causa de supuestos problemas con la ANFP generaron diversos rumores y preguntas, pero todo se disipó esta mañana cuando el portero del Manchester City criticó directamente a Alex Whiteley y José Ovalle, los preparadores de arqueros de la Roja.

Dentro de las esperadas repercusiones no se hicieron esperar las palabras de Johnny Herrera, quien tras un excelente partido ante el Vasco da Gama en Brasil salió con confianza a apuntalar su nombre como la alternativa segura para salvaguardar los tres palos.

El segundo arquero de la Selección y quien probablemente atajará en los amistosos ante Suecia y Dinamarca, declaró a CDF mostrarse sorprendido con los dichos de Bravo y respaldó a los aludidos.

"Me cuesta creerlo, tengo que escuchar a Claudio. Pero Alex y 'Pepe' Ovalle lo han hecho espectacular. En verdad me cuesta creerlo, porque alguna vez hablamos de Julio Rodríguez y él tuvo muchos problemas cuando estuvo en la U. Lo sacaron 'cascando'. Me gustaría escuchar lo que dijo Claudio", señaló Herrera.

Acerca del sobrepeso de Ovalle -uno de los puntos que tocó Bravo, pese a que ya no está en el staff de la Selección-, el capitán azul fue claro "Es una lata por 'Pepe', pero ya ha bajado como diez kilos, yo también lo aconsejé. Si tengo que hablar de ellos, debo decir que son tremendas personas y lo han hecho espectacular. Estuvieron en una Copa América y en la Copa Confederaciones y fueron un gran apoyo. Son un diez en verdad".

Y en lo que respecta a su propia situación en la selección, Herrera fue categórico "Me tocó hablar con Rueda la semana antepasada, me puse a disposición de él y de ahí lo que convengan o no la U y la Selección, es tema de ellos. Yo soy como un buen soldado chileno, si me llama la patria, habrá que ir. Le tomé un poquito tarde el gustito a la Selección, pero estando ahí me di cuenta que había un tremendo grupo de gente que se saca la cresta por estar en cada partido y yo quiero aportar un granito de arena. Me pone feliz ir a la Selección".