Mayne Nicholls por dichos de Bravo contra Salah: "Le falta alguien que le abra los ojos"

El ex timonel del fútbol chileno dijo que las declaraciones del arquero fueron "para nada afortunadas" y recordó que él tampoco era cercano al plantel, en relación a la comparación del bicampeón de América entre el actual presidente de la ANFP y Sergio Jadue.

El ex presidente de la ANFP, Harold Mayne Nicholls, se refirió en conversación con radio ADN a las duras críticas que el capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, lanzó contra el actual mandamás del fútbol chileno, Arturo Salah, a quien el arquero comparó con Sergio Jadue.

En una entrevista radial, Bravo destacó la cercanía que tenía Jadue con el plantel, y dijo que el ex dirigente, quien se encuentra acusado por el escándalo de corrupción en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), siempre fue cercano al plantel.

Mayne Nicholls recordó que él tampoco tenía el tipo de relación con los futbolistas que destacó Bravo, de sentarse junto a ellos a almorzar, cenar o desayunar.

"Ha sido un gran capitán en muchas instancias, pero ahora no sé, le falta alguien que le abra los ojos, que le haga entender que ser capitán de la selección es un honor y no el que toma decisiones en cuanto a la selección" dijo Mayne Nicholls.

El ex timonel de la ANFP dijo que "con nosotros siempre fue correcto. No me parecen para nada afortunadas sus declaraciones".