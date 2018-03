Ovalle ante críticas de Bravo: "Soy una persona de 52 años, con diabetes, y me cuesta mantener mi peso"

19:27 El ex funcionario de la ANFP también señaló que "él cuando me lo dijo no fue en mala, tampoco siento que argumentó que poco menos porque yo estaba gordo no fuimos al Mundial".

José Ovalle, ex preparador de arqueros de la ‘Roja, también salió al paso de las críticas que le realizó el golero y capitán de la selección nacional, Claudio Bravo, quien se refirió al trabajo con los guardametas durante el proceso de Juan Antonio Pizzi.

A la hora de defender su recomendación para que Julio Rodríguez se hiciera cargo de los arqueros del combinado, el arquero del Manchester City vertió duras críticas sobre Ovalle. “Yo le dije ‘no puede pesar lo que pesas’. Imagínate tengo en frente a un entrenador de arquero con sobre peso, imposible. Es una falta de respeto. Es como que yo llegue con sobre peso a la selección a entrenar. Siempre llego con el mismo peso, siempre llego a la misma hora, entreno como un animal y luego se ven los resultados", dijo.

Ovalle se refirió al tema y le respondió al formado en Colo Colo y ex FC Barcelona “Eso no es ninguna novedad, evidentemente estaba con sobrepeso, soy una persona de 52 años, con diabetes, y me cuesta mantener mi peso. El me lo comentó, pero de una buena forma. Hice mi mayor esfuerzo y la próxima vez que pudimos encontrarnos me felicitó por mi esfuerzo de haber bajado de peso", expresó en diálogo con Cooperativa.

"Queda a criterio de cada uno si el peso tiene una influencia en el trabajo que uno pueda realizar. Eso sí no es la forma denigrar físicamente a otra persona, pero cada uno tiene su estilo, su educación, su tino y lo manifiesta cuando tiene la posibilidad de hacerlo", agregó.

Ante la petición de Bravo de trabajar con Julio Rodríguez en la ‘Roja’, Ovalle indicó que "en cada trabajo que uno tiene le gustaría trabajar con ciertas personas, por afinidad, gustos, amistad, hay diferentes razones, pero es cierto que los cuerpo técnicos tienen la potestad de quiénes lo conforman".