Mark González sobre posibilidad de llamado a la selección: "Seré el más feliz del mundo"

20:03 En una nueva etapa se encuentra el jugador de Magallanes, quien además dijo que "ojalá en un futuro no muy lejano tenga la oportunidad de volver al club que siempre he querido, Universidad Católica, y poder retirarme ahí".

El ex seleccionado nacional y actual jugador de Magallanes Mark González declaró en entrevista con el CDF que "Estoy volviendo al fútbol. Me estoy reencantando y estoy contento, pero el tema de la selección no lo estoy pensando. Si el día de mañana viene un llamado, seré el más feliz del mundo. Quiero retomar mi nivel y quién sabe lo que puede pasar mañana. No he cerrado las puertas todavía, creo que puedo entregar mucho al fútbol".

Sobre su paso por Magallanes indicó que "fue por mi representante, quien es el dueño del club, pero también porque quería empezar de abajito, calladito, y hacerlo de la mejor manera. Quiero ir quemando etapas e ir retomar mi nivel y quizás llegar a un club de primera". Y agregó "Ojalá en un futuro no muy lejano tenga la oportunidad de volver al club que siempre he querido, Universidad Católica, y poder retirarme ahí", cerró.

En la misma entrevista el delantero detalló porqué decidió contradecir sus propias declaraciones tras su salida de Colo Colo, cuando señaló que no quería jugar por equipos nacionales.

"Yo dije que no quería jugar más en Chile, pero claramente la familia es la que tira en estas situaciones. La familia es más fuerte que cualquier cosa y la verdad es que estoy en una etapa en que no puedo irme del país solo. Tengo a mis hijos y mi esposa tiene proyectos. Eso hizo comerme mis palabras, agachar el moño, y quedarme en Chile", agregó.