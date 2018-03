Borghi sobre Claudio Bravo: "¿Quién se lo ha dado el poder?"

El ex entrenador de la selección chilena, Claudio Borghi, criticó los dichos del arquero y capitán de la Roja Claudio Bravo, quien se bajó de los amistosos ante Suecia y Dinamarca en medio de polémicas exigencias a la ANFP.

En conversación con radio Cooperativa , el ex seleccionador se preguntó "¿quién se lo ha dado el poder? Esa es la pregunta, cada uno tendrá motivos para jugar o no jugar, pero no hay peticiones normalmente para jugar, no es 'si me das esto juego', salvo la parte económica que es un tema completamente de ellos, pero pedir quién tiene que estar y quién no, eso no corresponde".

Borghi agregó que "el problema es que uno pueda manejar su ego y que el ego lo maneje a uno, cuando sucede eso se hace incontrolable la situación".

Durante este jueves Bravo criticó duramente al presidente de la ANFP, Arturo Salah, y reconoció que quiso integrar al preparador que arqueros Julio Rodríguez al equipo.