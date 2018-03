Sulantay y dichos de Bravo: "Si ya a un técnico lo sobrepasan los jugadores es difícil que se logren grandes cosas"

En entrevista esta mañana con Radio Digital FM José Sulantay, habló del momento actual de la selección nacional, tras los dichos del ex capitán y golero nacional Claudio Bravo, así como de todas las repercusiones que ha causado esta situación.

Sulantay trabajó con gran parte del plantel de la actual selección chilena, y para muchos es el padre de la 'generación dorada', particularmente por su paso como técnico de la famosa sub 20 en Canadá 2007.

Sobre el hecho que se marca justo en el inicio del periodo Rueda el ex DT nacional de divisiones menores señaló que "Bravo puede tener razón en varias cosas (...) Lamentable es sí la partida de esta selección, porque ya se perdió un campeonato del mundo, el de Rusia, por a lo mejor por un montón de cosas en que el tenía razón, pero otra cosa es que él lo hizo público, involucró a parte de su familia, pero también hay razón en que la indisciplina no se podía negar, ustedes saben lo que hizo Vidal, gran jugador, pero cometió errores tan graves y todo eso se pasó, se saltó, y bueno, algún día tenía que explotar, pero lamentablemente ha sido ahora que ha llegado un entrenador nuevo y que recién está comenzando un proceso que tiene que ser exitoso, por todo lo que ya ha hecho esta selección, se puede opacar si no se aclaran las cosas como corresponden".

Sobre si le había tocado algún requisito de algún jugador en su carrera, como el de Bravo respecto a los preparadores de arqueros, Sulantay dijo "No, no, es que si ya a un técnico lo sobrepasan los jugadores es difícil que se logren grandes cosas. Me da la impresión de que los jugadores están bueno, no sobre dimensionados porque lo que han hecho es espectacular pero se ha transformado en un camarin en que ellos son dueños de todas las verdades y eso no puede ser. Y yo creo que, lo dije muchas veces antes, no ahora, no existe un reglamento que sea aceptado por los jugadores, o sea firmado y sea claro de cuando ellos vienen a la selección, es una cosa, bueno para un jugador es el premio máximo, para nosotros los entrenadores igual, entrenar a una selección del país es algo extraordinario, pero se merece también un respeto tremendo hacia la selección y hacia su país".

Sobre el tema en particular de las selecciones inferiores, le consultaron sobre su experiencia cuando estaba a cargo de la sub 20, en comparación lo que señaló el portero del Manchester City y lo que se vive hoy en día y esto fue lo que señaló "mira, sin llegar a lo máximo en cuanto a que teníamos todas las regalías de la selección más adulta, yo no pasé esos momentos, yo tenía, te diría que no estábamos trabajando casi a la par con la selección mayor y cuando nos tocó en un momento, estaba Acosta como entrenador, no había ningún inconveniente, nosotros nos concentrábamos cuando nos correspondía en Pinto Duran, los muchachos tenían que pernoctar ahí, dormían en los dormitorios que tenía la selección adulta, entrenábamos muchas veces en la cancha número uno, pero las prácticas también se hacían en la cancha número dos porque hay trabajos que no eran buenos hacerlos en la cancha dónde se hacía el fútbol, pero tampoco las regalías que se quisieran tener. Siempre las selecciones menores han trabajado en condiciones un poquito diferentes a la selección mayor, es una cosa casi lógica, casi, no debiera ser pero yo no encontré grandes problemas, ahora sí sé que las selecciones menores han caminado más en todo sentido, no solamente en lo que tienen respecto al respaldo de la asociación de fútbol".

Sobre otra de las críticas de Bravo, en este caso contra Arturo Salah, comparandolo con Jadue, Sulantay señaló que "las comparaciones no son buenas, porque Jadue a lo mejor, a lo mejor digo, los trataba muy bien pero lo que estaba haciendo por otro lado era quizás lo más desgraciado que ha pasado con un presidente de una institución tan grande como la ANFP, entonces no es bueno comparar, pero sí que de repente el jugador pueda decir que el presidente del fútbol que podría haber estado mucho más cercano, y haber tenido un poquito peso, más grande, peso específico sobre los directivos, podrían las cosas haber caminado mejor, porque esto no se, lo que es un funcionamiento de la selección a nivel de jugador, a nivel del técnico, y los que hemos sido jugadores por muchos años y haber sido técnico de estos equipos también grandes y selecciones, merecemos un trato bastante especial, y él era el hombre, pero no lo ha criticado Bravo no más, lamentablemente a Arturo lo han criticado muchos de los ex jugadores y porque prácticamente los que mandan son los directivos, los directivos hacen sus reuniones y toman las determinaciones yo creo que saltándose a él, me da la impresión, todo lo que digo yo me da la impresión, porque como les digo estoy a distancia e incluso por la prensa, por ustedes mismos, yo me voy enterando de lo que esta pasando".

Sobre el tema de los amiguismos, y de que las direcciones y las selecciones se van formando con los amigos de los amigos, le consultaron a Sulantay, si cree que es así, y porque tras su triunfo con la sub 20 no siguió con las divisiones inferiores, ante esto respondió "puede tener razón, pero yo lo dije en otro tono alguna vez en alguna entrevista, que dije que aveces el egoísmo de muchos directivos hacen que los programas de trabajo no continúen, dije abiertamente que como yo fui contratado la primera vez cuando fui al mundial de Holanda, lo hizo Reinaldo Sánchez, el fue el que se fijó en mi, en mi trabajo, Juvenal Olmos como DT de la selección mayor puso mi nombre sobre la mesa, conversó conmigo y yo fui contratado".

Y agregó "fui a un Mundial sin haber entrenado nunca a divisiones menores, porque digo que 20 años ya no son divisiones menores, son selección a nivel casi adultos, porque había manejado siempre adultos, pero tuve no la suerte, yo hice el trabajo como para llegar a una selección de un Mundial (..) y trabajamos poniendo también ciertas reglas, yo trabajé sin problemas, pero hice respetar mis valore y mis principios, pero después llegó otro presidente y lo primero que hizo fue sacarme a mi, apenas llegué yo del mundial de Canadá me sacó, a lo mejor porque él tenía otras personas, y la prueba está muy clara, porque yo me iba a Canadá y ya tenía a dos técnicos en la sub 20 y la sub 17 detrás mio, a mis espaldas ya mi no se me renovó contrato cuando fui a Canadá, ya estaba César Vaccia y Basay, eran los técnicos, entonces el egoísmo de los presidentes, o no sé, el amiguismo como decía Bravo, existió ahí. Yo no dije mayores problemas, pero lo tengo guardado como una de las cosas desgraciadas que me pasó en el fútbol y por eso que no fui nunca más a la ANFP y renuncié a todo yo que había logrado personalmente, a pesar de que tenga que decirlo, los más grandes logros de una selección menor, la prueba está que el 90% de esa selección estuvieron conmigo".

Y finalmente, consultado acerca del empoderamiento de los jugadores, José Sulantay dijo "no bueno, los triunfos a veces enceguecen a los jugadores, yo hablé mucho con los que estuvieron conmigo, lamentablemente a Claudio no lo tuve en alguna selección, pero a los demás sí y les dije que tuvieran mucho cuidado con la fama, con el dinero, con todo lo que se logra cuando las cosas caminan bien, que no perdieran la humildad en los grandes triunfos, pero que tampoco nunca perdieran la fuerza, la fortaleza en las grandes derrotas" ante lo que le consultaron ¿cree que perdieron la humildad este grupo? "más que humildad, a veces lo confunde la gente, cree que es ser tonto, ser entregado ser humilde. Ser humilde es otra cosa, es lograr una personalidad tremenda, pero la personalidad también la confunden a veces los jugadores, en que ellos pueden decir las cosas que estiman conveniente, como el hecho de no querer firmar un, porque así supe yo, que no querían firmar un reglamento de llegar a la selección y llegar a la selección, a trabajar para un partido o dos importantísimos para ir Mundial, sin embargo algunos técnicos les dieron permiso para que fueran a su casa primero, estuvieran uno o dos días fuera de ella, y se crearon escándalos que todos conocen, yo no los tengo que inventar ni nada. Pero cuidado, que hay selecciones para atrás que pasaba algo parecido, sino con un grupo con dos o tres jugadores que siempre causaron inconveniente, ya sea por los premios, ya sea por un montón de situaciones que tienen que ver, (hay que) dejar todas las cosas claras antes de ir a un Mundial, a un Sudamericano a una eliminatoria".