Valber Huerta: "Somos más alternativa que recambio en la 'Roja'"

Valber Huerta, defensa de Huachipato, aseguró que su nominación a la ‘Roja’ de Reinaldo Rueda para los amistosos en Europa ante Suecia y Dinamarca está lejos de ser visto como una posibilidad de renovación en el seleccionado chileno.

El formado en Universidad de Chile es uno de los seis elementos del fútbol local convocados para los primeros desafíos del estratega de origen colombiano en su proceso que tiene como objetivos principales la Copa América 2019 y clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Consultado por si su nominación es parte del anhelado recambio en el ‘Equipo de Todos’, el zaguero declaró al diario El Sur que "por mi parte no veo recambio, sí que varios de los jugadores que somos más jóvenes y otros más chicos, podemos ser un aporte a mediano o largo plazo. Eso depende del entrenador y de lo que requiera en cada momento. Somos más alternativa que recambio".

Además, el jugador de 24 años se refirió a su convocatoria para los amistosos del 24 y 27 de marzo con Suecia y Dinamarca, respectivamente. "Estoy muy feliz por el llamado, los que estuvimos en el microciclo esperábamos esto, aunque era muy difícil por los jugadores que están en Europa, pero se me da la oportunidad y espero aprovecharla", dijo.

Recordar que Huerta fue parte de la ‘Roja’ Sub 20 en el Mundial de Turquía 2013, donde compartió con Nicolás Castillo, Diego Valdés, Igor Lichnovsky, Felipe Mora y Brayan Cortés, quienes aparecen en la primera nómina de Rueda.

"Los que hemos estado sabemos que vestir la camiseta de la selección es algo muy bonito, que a cualquiera de los que están y los que no, les gustaría estar en este puesto. No me confío, pero me dan muchas más ganas de estar ahí y ganarme un puesto", sentenció.