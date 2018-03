Julio Rodríguez respaldó a Bravo y disparó contra Ovalle: "Muchas veces uno trabaja por 'amiguitis' y 'compadritis'"

Durante una entrevista realizada el día de hoy a Radio La Clave, Julio "Hulk" Rodríguez confirmó que Reinaldo Rueda tuvo intenciones de reunirse con él. Según sus propias palabras el objetivo habría sido conversar sobre la posibilidad de que se integrara al staff técnico, lo que en definitiva quedó en el aire.

Rodríguez, cuya incorporación al staff de la Roja propuesto por Bravo, hecho que provocó el quiebre entre el arquero y, el presidente de la ANFP, Arturo Salah, indicó en la radio que "(el día 6 de marzo) Me llamó Patricio Jerez (coordinador de selecciones) y me dijo, 'mira, Reinaldo Rueda quiere ver la posibilidad de reunirse contigo', yo le dije a la hora que él pueda y que le llevaría una presentación de mi filosofía de trabajo (...) Pero nunca me llamaron de vuelta, jamás se concretó la cita. Lo lamento, porque hubiese sido muy interesante hablar con Rueda".

Acerca de las palabras de Bravo, que han generado todo este revuelo, quien fuera su formador como preparador arqueros, señaló "Me siento orgulloso y feliz de los dichos de Claudio. Me llena de orgullo y satisfacción personal. Que te reconozca así como un profesional, me pone muy contento".

En cambio, para el segundo arquero de la selección y más probable reemplazante de Bravo, Johnny Herrera, Rodríguez tuvo palabras más categóricas, en relación a lo que el guardameta de la U había dicho sobre su salida del equipo laico "Herrera desconoce los problemas que se me presentaron. Yo traté de hacer mi trabajo lo más seriamente posible. Herrera no está muy informado de mi paso por la U. Yo tuve un problema con un muchacho de las inferiores, quien incluso me llevó a la inspección del trabajo y por eso me fui".

Pero las declaraciones de "Hulk" no quedaron ahí, sobre los dichos de Bravo acerca de José Ovalle señaló sin tapujos que "Muchas veces uno trabaja por 'amiguitis' y 'compadritis'. La gente debe trabajar por capacidad, no porque es amigo de este o de otro. Yo creo que es muy importante para que avancemos. Acá le damos importancia a otras cosa que no tienen tanto valor. Ensuciamos todo lo que cuesta conseguir".