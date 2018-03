Hoyos comparó a Araos con Francescoli y valoró amistoso con River

El entrenador de la Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, insistió en esta jornada en comparar a los jugadores de su equipo con referentes futbolísticos a nivel mundial.

En el pasado, a Felipe Mora lo vinculó con David Villa y a Gonzalo Jara con Gerard Piqué. Esta vez, fue el turno del joven Angelo Araos, quien el martes anotó el gol del triunfo de la U en Brasil ante Vasco de Gama en el debut azul en Copa Libertadores.

"Angelo es del mismo corte, una persona silenciosa, que esabe escuchar y eso es muy importante, ya que aprende a ejecutar. Tiene un parecido a Enzo Francescoli", dijo Hoyos.

En otra materia, el entrenador valoró este viernes la posibilidad de enfrentar el 24 de marzo en amistoso al popular River Plate de Argentina, duelo que le servirá al cuadro azul de preparación para el cruce del 3 de abril ante Racing por la Copa Libertadores 2018.

El estratega de origen argentino calificó como importante el partido con los ‘millonarios’, aprovechando la fecha FIFA de marzo, principalmente para seguir en ritmo de competencia y llegar de la mejor forma al choque con la ‘Academia’.

"Lo estamos creando para eso, para que también, como hay un paro a nivel de FIFA el equipo pueda seguir compitiendo y que pueda llegar a ver esa densidad de partidos que hay en abril, después inmediatamente viene el partido con Racing y O'Higgins", indicó en rueda de prensa.

"Eso hace que realmente esto sea imposible poder llegar a competir con el mismo jugador que juega partido de copa o repetir el jugador, entonces esto de River es un lindo partido para vivirlo, jugarlo y disfrutarlo, porque creo que habrá mucha gente, nunca está solo, siempre introduces de 35 mil para arriba, calculo que habrá 40, 45 mil -hinchas-, como siempre", complementó.

En cuanto a los dichos del venezolano Yeferson Soteldo, quien afirmó que la ‘U’ cuenta con un plantel capacitado para ganar la Libertadores, Hoyos dijo que "la ilusión no te la puede cortar el hecho de que pienses que no puedes. La ilusión no se le quita a nadie, porque se trabaja. Si lo dijo es porque lo siente y lo felicito, eso lo obliga a más".

Además, el otrora seleccionador de Bolivia apuntó a la alta responsabilidad que tiene el elenco colegial en ser protagonista en la Copa Libertadores, principalmente por la categoría que tiene la ‘U’ en el balompié nacional.

Consultado, en tanto, por la dura visita a Everton este sábado por la sexta fecha del Campeonato Nacional, el trasandino declaró sobre los ‘ruleteros’ que "es un equipo que tiene un gran entrenador, tiene jugadores de nivel, siempre están compitiendo en el mejor nivel, constantemente en ambos semestres que uno participó, es un partido extremadamente difícil que será duro en los 90 minutos y eso es lo que nos imaginamos".

La ‘U’ es sublíder del torneo nacional con 12 puntos, a tres del puntero Universidad Católica, y llega al duelo con Everton con cuatro triunfos en línea.