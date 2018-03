Carlos Caszely sobre Bravo: “No debe volver nunca más a la selección”

17:39 Nuevos referentes no paran de sumarse a la polémica iniciada por los dichos de Claudio Bravo esta semana, y esta vez fue el turno de Carlos Caszely, quien habló con Radio Duna esta tarde.

El histórico delantero señaló que el guardameta "no puede imponer absolutamente nada", en lo que respecta a la selección nacional.

Prosiguió el rey del metro cuadrado, añadiendo que “Uno nunca debe poner nada por sobre la selección chilena. Cuando lo llaman, uno tiene que agarrar una maleta y venirse corriendo a jugar. Uno no puede imponer absolutamente nada, que lo encuentro muy mal por parte de Claudio".

Pero no fue solo eso, Caszely siguió atacando, presionando, y agregó que "por mucho que hayan ganado dos copas, que nos refrieguen que son los únicos que han ganado todo. A pesar que antes habían pavimentado un camino, quizás no autopistas como ellos, uno tiene que tener un respeto enorme por el resto de sus compañeros, cuando uno viene a la selección (no se debe exigir) absolutamente nada".

Y como sabe hacer el intérprete de “Domingo por la mañana”, disparó con fuerza y sin miedo ante el custodio de los tres palos del Manchester City, diciendo que "Nunca más, no. A mí parecer que un hombre que se niega a jugar por la selección no debe volver. Hay casos de otros grandes futbolistas que se han negado a venir y han vuelto por el clamor popular. Como Iván Zamorano o Elías Figueroa. Dentro de la cancha hay una admiración por el ídolo, más de lo normal. Para mí un hombre que se niega a venir (no debe volver), lo dije con Zamorano y Elías, es el orgullo más grande de un futbolista defender los colores de la selección", enfatizó.

Pero no todo fue críticas, en algo estuvo de acuerdo Caszely con Bravo, y fue nada menos que en la consideración de que Arturo Salah no manda en la ANFP: "Todos sabemos que Fazio es el que manda".