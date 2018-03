Martín Palermo: "Veo reflejado en lo de Católica a nosotros el semestre pasado"

El entrenador de Unión Española, Martín Palermo, adelantó lo que será este domingo la dura visita al líder Universidad Católica, en el compromiso más atractivo de la sexta fecha del Campeonato Nacional 2018, afirmando que el rival “está con confianza”.

El cuadro hispano espera renacer en San Carlos de Apoquindo, luego de un opaco arranque de temporada con bajas presentaciones en el torneo local y una temprana eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Sport Huancayo de Perú.

De cara al pleito en la precordillera, el ex delantero de Boca Juniors declaró en rueda de prensa que "veo reflejado en lo de Católica a nosotros el semestre pasado, cada jugador que entraba respondía y hoy por varias circunstancias no lo hemos podido encontrar".

"Viéndolos entrenar esta semana uno confía pleno en encontrar respuesta en el equipo, obviamente que genera una mayor motivación el hecho de jugar contra el puntero del campeonato, invicto, que ha ganado todos los partidos", agregó.

Respecto a la escuadra de Beñat San José, con campaña perfecta tras las cinco primeras fechas, el ‘Titán’ indicó que "es un rival que está con confianza, muy parecido al campeonato pasado nuestro que conseguía resultados y con el resultado a favor uno puede mejorar cosas y hacer crecer al equipo, como lo hace Católica; nosotros debemos volver a ser ese equipo del semestre pasado que nos llevó a pelear el campeonato".

Además, Palermo aseguró que no pasa por su mente dejar el banco hispano debido al bajo rendimiento en este 2018. “Creo que sentirse uno fuera tendría que no llegar a ese punto, si siento esa situación como límite, extrema, que por un partido estás fuera, no estaría acá", sentenció.