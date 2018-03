Pablo Guede: "Nos perjudicaron de una manera muy grosera"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, exteriorizó su molestia este domingo por el cometido del árbitro Héctor Jona en la derrota del cuadro albo por 2-1 ante Universidad de Concepción, específicamente en el penal que significó el desnivel y el triunfo a favor del elenco del ‘Campanil’

Con un polémico penal el conjunto sureño se quedó con los tres puntos en el ‘Ester Roa’. Jean Meneses ingresó al área y dejó atrás a Óscar Opazo, quien desde el suelo intentó patear a su rival pero sin éxito. El volante del Campanil aprovechó la situación para tirarse al piso y así engañar al juez, quien no dudo en cobrar la pena máxima.

Incluso, Meneses declaró tras el pitazo final que "en el segundo gol nuestro, a mí me toca pero a nosotros no nos pueden tocar. Uno juega con la viveza y me dejé caer".

Consultado por el hecho que terminó significando la segunda derrota del ‘Cacique’ en el torneo, el estratega argentino indicó en rueda de prensa que “vean ustedes, qué quieren que les diga. Jean Meneses miente porque Óscar (Opazo) ni siquiera lo toca. Le pregunté al línea si estaba contento y me echó. El nivel del arbitraje chileno no puede ser. Uno se mata trabajando, va y viene, y que nos den vuelta así. No muchachos, esto no es casualidad, es lo que hay que aguantar por ser Colo Colo”.

“Los penales que no nos cobraron, las amarillas a los cuatro minutos, son muchas cosas, uno se calla, los apoya, trata de no decir nada, pero lo de hoy clama al cielo, un árbitro no puede cobrar eso. Pero con todo lo acumulado, lo de hoy no tiene explicación“, complementó molesto.

Siguiendo con las críticas al arbitraje, el ex DT de Palestino y San Lorenzo señaló que “¿Por qué no expulsó a Figueroa? Cortó un contragolpe, y en los otros partidos si los cobran, que se pongan de acuerdo, porque algunos sí, y otros no… dónde está el nivel del arbitraje chileno, lo de hoy es para la risa”.

Para finalizar, Guede expresó que “no iremos a reclamar, la razón siempre la tiene ellos. Esto está montado así y no hay nada que hacer. Hoy nos perjudicaron de una manera muy grosera, ya está, el problema no es mío, es de Enrique Osses que no presenta árbitros decentes”, sentenció.