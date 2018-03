Alan Shearer: "Parece que trajeron al hermano gemelo de Alexis al United"

Alan Shearer, otrora goleador de la selección inglesa y símbolo del Newcastle United, no dudó en criticar el presente de Alexis Sánchez en el Manchester United, aunque sus principales dardos recayeron en el entrenador portugués José Mourinho.

A la hora de referirse al ex estratega del Porto, Chelsea, Real Madrid e Inter de Milán, el ex centrodelantero declaró que “United sabía lo que tendría cuando contrató a Mourinho, un hombre arrogante y autorreferente, pero que gana copas. Puede que su fútbol no sea bonito, pero da trofeos, como en la temporada pasada".

Luego, Shearer se refirió a las principales figuras de los ‘Diablos Rojos’, aunque apuntando responsabilidades hacia ‘Mou’. Del volante francés Paul Pogba mencionó que “lo ficharon por 90 millones de libras y José no está sacando lo mejor de él. No estoy seguro de que Pogba sepa qué se espera de él en la cancha. No sabe si debe quedarse, atacar o hacer un poco de las dos cosas".

Respecto al ‘Niño Maravilla’, el otrora ‘9’ de las ‘Urracas’ indicó que "ficharon a Alexis Sánchez pero parece que trajeron a su hermano gemelo. Parece un niño perdido. Pero sacarles el mejor rendimiento es trabajo del entrenador".

Ahora, el tocopillano se sumará a los trabajos de la selección chilena para los duelos amistosos ante Suecia y Dinamarca del 24 y 27 de marzo, respectivamente. Luego de ello, Alexis volverá a la disciplina del United de cara al duelo del 31 de marzo con el Swansea City por la Premier League.