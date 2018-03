Paloma Norambuena renunció a la mesa de Blanco y Negro y lanzó duras críticas contra Fernando Monsalve

Colo Colo está viviendo una nueva crisis dirigencial, ya que durante este martes se conoció la renuncia a la mesa de Blanco y Negro de Paloma Norambuena, representante del Club Social y Deportivo liderado por Fernando Monsalve.

La abogada, que alguna vez apareció como opción para liderar la institución (habría sido la primera mujer en hacerlo), presentó una carta al club, donde acusó a Monsalve de "conductas impropias y poco profesionales".

"La última conducta de este tipo, y que además fue sumamente pública, fue que el Presidente del CSD (a pretexto de tener que conversar temas pendientes con el Presidente de la Concesionaria), viajó en un chárter oficial de Blanco y Negro a una concentración del primer equipo en Calama y al posterior viaje a La Paz. ¿De verdad no les llama la atención que, encontrándonos demandados por Leonidas Vial por algo así como mantener 'relaciones muy estrechas' entre el CSD y Blanco y Negro, Fernando Monsalve no debería siquiera exponerse a un viaje en conjunto con Aníbal Mosa? ¿De verdad no les parece cuestionable que el Presidente del Club viaje financiado por Blanco y Negro, justamente para negociar un acuerdo sobre un litigio pendiente con ellos?", expresó.

Norambuena también afirmó que "lo cierto es que estas conductas son toleradas porque son reiteradas y son consideradas algo así como parte de la personalidad excéntrica del Presidente del CSD, algo así como payasadas inocuas. Es nuestro propio Sebastián Piñera".

Tras esto, el Club Social y Deportivo Colo Colo lanzó un comunicado en Facebook, donde afirmaron que tanto a Norambuena como a Pablo Acchiardi (el otro representante) se les pidió la renuncia de sus puestos en el directorio.

"Esta definición se enmarca en el pleno derecho que tiene el Directorio Nacional del Club para determinar las personas y formas más adecuadas para relacionarse con la concesionaria. Lamentamos profundamente que nuestra ex directora designada en la S.A, haya presentado su renuncia antes de la fecha solicitada", expresaron a propósito de la situación de la abogada.