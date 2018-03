Parot: "Creí que podía ser convocado por Rueda a la Roja"

11:19 El jugador de Rosario Central dijo que "estar en la selección es el sueño de todo jugador, pero estoy tranquilo y solo me queda seguir trabajando

Alfonso Parot, lateral de Rosario Central, reconoció que tuvo en mente la posibilidad de ser considerado por el seleccionador nacional Reinaldo Rueda para los amistosos ante Suecia y Dinamarca, debido a su buen presente en el conjunto ‘canalla’.

Finalmente, el estratega de origen colombiano no convocó al formado en Universidad Católica para sus primeros desafíos al frente de la ‘Roja’, cuyos principales objetivos son la Copa América de Brasil 2019 y la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

"La verdad, creí que podía estar, pero nunca me ilusioné. Hay jugadores de gran calidad que llevan o estuvieron mucho tiempo jugando en el extranjero, y yo recién arranco mi carrera en el exterior. Me encantaría ir, estar en la selección es el sueño de todo jugador, pero estoy tranquilo y solo me queda seguir trabajando", expresó Parot en diálogo con El Mercurio.

Además, el ‘Poncho’ aclaró que en su posición "hay grandes jugadores, como Eugenio Mena y Miiko Albornoz, que por algo han estado en los procesos. Tengo que seguir trabajando y mejorando para ser un jugador más completo y ser una opción a futuro. Si algún día se me da, solo me quedaría aprovechar la oportunidad".

Consultado, en tanto, por Reinaldo Rueda, otrora seleccionador de Colombia, Honduras y Ecuador, Parot dijo que "le tengo fe. Hay que ver estos partidos, pero descomprimir siempre es bueno. Ojalá que su idea llegue a los jugadores y que se consigan las cosas que todos esperamos".

Por último, el lateral se refirió al trabajo en el ‘Equipo de Todos’ de Juan Antonio Pizzi, hoy en el seleccionado de Arabia Saudita y que dirigió a Parot en la UC ganando el Campeonato 2010.

"Clasificar al Mundial era el objetivo principal y no se consiguió, pero de igual forma pasó a ser un cuerpo técnico que siempre va a estar en la historia de Chile por ganar una copa, al igual que el de Sampaoli", sentenció.